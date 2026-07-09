Galatasaray'dan 26 milyon euroluk teklif!

Yeni sezon için antrenmanlara başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu geldi.

Yönetim, İngiliz kulübüne teklifte bulundu.

GALATASARAY'DAN DEV TEKLİF

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Fransız oyuncu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Sarı-kırmızılılar, kiralık ve bonservis bedeli dahil 26 milyon euroluk paket teklifini Burnley'e sundu.

KULÜBÜN BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Burnley, oyuncusu 35 milyon euro bekliyor.

İki takım arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray, Burnley ile temaslarını sıklaştırdı.

SEZON PERFORMANSI

2025/2026 sezonunda İngiltere Premier Lig'de küme düşen Burnley'de 38 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha, 3 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Lesley Ugochukwu'nun Transfermarkt'ta 22 milyon euro değeri bulunuyor ve kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona eriyor.