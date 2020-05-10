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Spor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Anneler Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:47:39 -
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Anneler Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyondan paylaşılan mesajda, tüm annelerin günü kutlanarak, şunlar kaydedildi:

"Başta federasyonumuzun bünyesinde görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, Türk masa tenisine sporcu yetiştirmiş ve yetiştirecek olan tüm annelerimizin, kadın sporcularımızın, kadın antrenörlerimizin, kadın hakemlerimizin ve kulüplerimizde değişik kademelerde görev yapan kadın idareci ve yöneticilerimizin, masa tenisine gönül vermiş tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutlar, mutluluk, sağlık ve başarılar dileriz."

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