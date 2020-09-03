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Spor Türkiye-Macaristan milli maçı
Spor

Türkiye-Macaristan milli maçı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:37:05 -
Türkiye-Macaristan milli maçı

SİVAS (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nagy, Adam Szalai, Szoboszlai, Holender, Siger, Sallai.

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