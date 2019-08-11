0553 313 94 23

Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı:- "Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

11 Ağustos 2019 Pazar 10:36
Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL)konvoyunun hedef alındığı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bingazi'de dün düzenlenen bombalı araç saldırısında BM Libya Destek Misyonu personellerinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. BM'nin Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin temini yönündeki gayretlerine desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesi yer aldı.

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla dün yapılan saldırıda 3 BM çalışanı ölmüş, yine 3'ü BM çalışanı çok sayıda sivil yaralanmıştı. Bombalı saldırının Libya'daki BM Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:36
  1. Bingazi
  2. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Saygılı: "Bayramlarda birbirimizle kucaklaşıp, yardımlaşmalıyız"
    1. Başkan Saygılı: "Bayramlarda..
    2. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    3. Tokat’ta acemi kasap bilançosu: 107..
    4. Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması
    5. Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde..
    6. Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki..
    7. Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut..
    8. Melikgazi’de belirlenen alanlar..
    9. Kurban keserken yaralananlar..
    10. Başkan Gökhan Yüksel ve kreş..
    11. Konya’da Kurban Bayramı manzaraları
    12. Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"
    13. ABD'nin kararı sonrası harekete..
    14. Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte..
    15. Bayram namazından çıkan yayaya..
    16. Bayramda et tüketimi sonrası alerji..
    17. İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini..
    18. Yıldızların altında yürüyüp güneşin..
    19. Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını..
    20. Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi
    21. (GRAFİKLİ) Süper Lig'de statlar yeni..
    22. Putin Müslümanların Kurban Bayramı'nı..
    23. Lokantacı Yalçın Şahin:
    24. Örencik halkından geçmişlerine dua
    25. Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
    26. Ege ile Akdeniz, yerli ve yabancı..
    27. Limonda erken hasat uyarısı
    28. TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı
    29. Ankara-Tahran tren seferleri yeniden..
    30. "Eti sağlıklı ve lezzetli tüketmek..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı