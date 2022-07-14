Türkiye Kuzey Makedonya'dan talep etti: Konu kapanmadı! Bize verin

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya’dan 80 civarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin iade ve sınır dışı edilmesinin talep edildiğini bildirdi.

Sekizkök, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Büyükelçilik Konutunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

15 Temmuz’un Türkiye’de demokrasi ve milli birlik günü olarak idrak edildiğini anımsatan Sekizkök, 15 Temmuz 2016’da dünya tarihinde benzeri görülmemiş olan bir darbe girişimi yaşandığını söyledi.

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve emniyet güçleri ile Türk halkının kararlı duruşu sayesinde sonuçsuz bırakıldığını hatırlatan Sekizkök, bu darbe girişiminin unutulmamasının önem taşıdığını kaydetti.

FETÖ’nün yeni nesil bir terör örgütü olduğunu, devleti içeriden fethetmek ve ele geçirmek amacıyla devlet kurumlarına sızmayı bir strateji olarak benimsediğini vurgulayan Sekizkök, örgütün eğitim ve hizmet kisvesi altında istismar ettiği gençleri devlet kurumlarına yerleştirdiğini, eğitim ve medya kuruluşlarının yanı sıra bankacılık sektörü ve ticari işletmeler gibi ekonomik alanda faaliyet gösteren paravan yapılarıyla Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde teşkilatlanmaya gittiğini söyledi.

Yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadelenin Türkiye devletinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Sekizkök, "Yurt içinde 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. FETÖ’nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiştir. FETÖ’nün devlet kurumları dışında eğitim, medya ve ekonomik hayatı kapsayan paravan yapıları ortadan kaldırılmıştır. FETÖ, Türkiye’deki yapılanmasının tasfiye edilmesi üzerine bir strateji değişikline gitmiştir. Yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu sebeple FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele Türkiye’nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu muhataplarına anlattıklarını aktaran Sekizkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ’nün yurt dışındaki mensuplarına ilişkin adli süreçler de devreye konulmuştur. Türkiye’de açılan soruşturmalar kapsamında bu şahıslara ilişkin sınır dışı ve iade taleplerimiz ilgili ülkelere iletilmiştir. Örgüte finansman sağlayan kişi ve kuruluşlar hakkında mal varlıklarının dondurulması konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Yurt dışındaki FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının kapatılması ve bunların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi yolundaki girişimlerimiz sürdürülmektedir. Bu çabalarımızın olumlu neticelerini alıyoruz. Çeşitli ülkelerde FETÖ yapılanmalarının gayri kanuni işlemleri tespit edilmiştir. FETÖ’nün eğitim ve hayır işleri görüntüsü arkasına saklanarak faaliyet gösterdiği anlaşılmaya başlanmıştır. 45 ülkede FETÖ okullarının faaliyetlerine son verilmiştir. Ayrıca 20 ülkede 200’den fazla okul Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınmıştır."

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) 15 Temmuz sonrasında bütün coğrafyalarda yüksek standartlarda eğitim veren okullar açtığına, çok sayıda öğrenciyi FETÖ tuzağından kurtardığına işaret eden Sekizkök, TMV’nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Kuzey Makedonya’nın da yer aldığını aktardı.

"FETÖ bağlantılı şahısların Kuzey Makedonya’dan sınır dışı edilmeleri hususunda somut adımlar bekliyoruz"

FETÖ’nün Kuzey Makedonya’daki varlığının devam ettiğine vurgu yapan Sekizkök, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim kurumu kisvesi altında Üsküp, Kalkandelen ve Struga’da FETÖ iltisaklı üç okul faaliyet gösteriyor. Bunların kapatılması ve FETÖ bağlantılı şahısların Kuzey Makedonya’dan sınır dışı edilmeleri hususunda Kuzey Makedonya’nın somut adımlar atmasını bekliyoruz. Bu taleplerimizi en üst düzeyde dile getiriyoruz. Bu terör örgütü Kuzey Makedonya’dan tamamen tasfiye olana kadar bu meselenin takipçisi olacağız. Terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadele edilmesi hususunda tüm ülkelerin iş birliği sergilemesini bekliyoruz."

Türkiye’nin Kuzey Makedonya’dan talep ettiği kişi sayısına ilişkin net bir sayı olup olmadığı ve bu konudaki gelişmeler ile ilgili soru üzerine Sekizkök, "Elimizde rakamlar var. 80 civarında diyebilirim, iade ve sınır dışı edilmesini talep ettiğimiz kişi sayısı. Bu konuda maalesef bir gelişme yok. Fakat az önce belirttiğim gibi gelişme olmaması bizim için konunun kapanmış olduğu anlamı taşımaz. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda sanıyorum geçtiğimiz yıl gündeme geldi, mecliste bir soru önergesi de yöneltildi hükümete. Çok tatminkar bir yanıt aldığımızı söyleyemeyiz, bu soru önergesine yazılı bir yanıt verildi. Tatminkar bir yanıt alınamadı. Bu konu az evvel de belirttiğim üzere sadece iade ve sınır dışı taleplerimiz değildir, en az onlar kadar önemli olan burada FETÖ bağlantılı okullar vardır, üç okul da faaliyet göstermektedir. Bir tanesi başkenttedir, Struga ve Kalkandelen’de vardır. Bunların bir an önce kapatılması ve Maarif Vakfı tarafından devralınmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya’da bulunan eğitim kurumlarının kapatılmasının ne zaman gerçekleşebileceği konusunda Sekizkök, bu konuyu ısrarlı biçimde takip ettiklerini ve Kuzey Makedonya’daki FETÖ varlığının tasfiye edilmesi konusunun Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski’nin yaklaşık bir ay önce Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da gündeme getirildiğini aktardı.