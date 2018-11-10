Türkiye kuvvetli kudretli bir ülke

Ömer Faruk Şahin Ankara

Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Ankara’da gazetemize konuşan Kürdistan İslam Birlik Partisi Genel Başkanı Selahaddin Muhammed Bahaddin, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bahaddin, “Milliyetçilikten nefret ederiz, ki insanı kör eder. Bizim için kötü insan kendi milletimizden de olsa kötüdür. Osmanlı döneminde ümmet tek parçaydı. Şimdi kaybettiğimiz o birliktir. Çok büyük bir yükümlülük Türkiye’yi bekliyor. Çünkü bölge Türkiye’den çok şey bekliyor. Türkiye’nin kudretinde Müslümanları bir araya getirme kuvveti vardır” dedi.

Esas olan ümmettir

İHH’nın bölgede yapmış olduğu yardımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Bahaddin, “Biz milletimizin sorun ve sıkıntıları ile iç içe bir partiyiz. Hiçbir zaman silah taşımadık. Çalışmalarımızı medeni bir şekilde sürdürdük. Biz partimizde milliyetçilik ve bölgecilik yapmıyoruz. Bizim için esas olan ümmettir. Bölgecilik ve milliyetçilik bölgemizdeki sorunların başında geliyor. İnsan yanlış yapar ancak bu yanlışları çözmek için el ele vermemiz lazım” dedi.

Parti ismindeki ‘Kürdistan’ ifadesinin Pakistan, Türkmenistan gibi bölgenin ismini kast ettiğini belirten Bahaddin, ifadenin bir milleti değil bölgeyi kast ettiğini belirterek, “Bizim düşüncelerimize göre Türkmenler, Irak’ın olmazsa olmaz bir unsurudur. Bizim en büyük sorunumuz parça parça hareket etmemizdir. Kürtlerde olduğu gibi Türkmenlerde de parça parça hareket etme sorunu var. Bu sorun bütün ümmetin sorunudur. Bizim bölgede istemediğimiz şey milliyetçiliktir. Bundan kastımız bölgede kendi milliyeti üzerinden başkaları üzerinde hak iddia edilmesidir” şeklinde konuştu.