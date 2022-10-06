Türkiye, Kuruluş Osman’ı bekliyormuş! Yok böyle bir açılış…

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen dördüncü sezonuna heyecanla izlenen 99'uncu bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

Sabah’a göre; Atv’nin fenomen Kuruluş Osman rekorla başladı! Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı!

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

KURULUŞ OSMAN' MUHTEŞEM AÇILIŞ BÖLÜMÜYLE DÖRDÜNCÜ SEZONUNA ZİRVEDE GİRİŞ YAPTI!

Dizinin 99'uncu bölümde;

Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey, "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu. Divanda yeni görevleri belirleyen Osman Bey, oğlu Orhan Bey'e Karacihisar Kalesi'nin beyliğini verdi. Osman Bey ilk divanı kurarak devlet olma yolunda önemli bir adım atarken Osman Bey için, Hasan Sağındık'ın seslendirdiği ''Devlet ki'' marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Marşın, "Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak, devlet ki bayrağı altında yıllar saadetle dolu ömür olacak." sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman KISA videolarda en çok izlenenler

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