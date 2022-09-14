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Spor Türkiye Kupası'nda tarihi sonuç! Yok böyle bir skor...
Spor

Türkiye Kupası'nda tarihi sonuç! Yok böyle bir skor...

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında 12 Bingölspor ile Ağrı 1970 arasında geçen 90 dakika sosyal medyada gündem oldu. Rakibine deplasmanda tam 10 gol atan Ağrı 1970'in bu performansı görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 17:08:00 -
Türkiye Kupası'nda tarihi sonuç! Yok böyle bir skor...

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında 12 Bingölspor ile Ağrı 1970 arasında geçen 90 dakika sosyal medyada gündem oldu. Rakibine deplasmanda tam 10 gol atan Ağrı 1970'in bu performansı görenleri hayrete düşürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu karşılaşmaları bugün oynanacak olan 5 maç ile başladı. 12 Bingölspor-Ağrı 1970 arasında oynanan mücadele ise tüm karşılaşmaların önüne geçti.

MAÇ 10-1 BİTTİ, ORTALIK KARIŞTI

12 Bingölspor ile Ağrı 1970 maçı 10-1 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Rakibine adeta gol olup yağan Ağrı ekibi, sosyal medyada gündem oldu.


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