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Spor Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu tamamlandı! İşte toplu sonuçlar
Spor

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

Bu akşam 7 müsabakanın yapıldığı Türkiye Kupası 4. ön eleme turu tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 01:20:00 - 2022-11-11 01:25:31
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

Türkiye Kupası 4. turu maçlarının bu akşamki sonuçlarına göre; İstanbulspor, Göztepe, Tuzlaspor, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 Kasım'da başlayan 4. eleme turu, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bu akşamın sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2 (Uzatmalarda 3-2)

Göztepe-Bucaspor 1928: 2-0

Tuzlaspor-Isparta 32 Spor: 2-1

Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor: 2-1

Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: 0-5

Vavacars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-1

Yukatel Kayserispor-Sivas Belediye Spor: 1-0

9 Kasım Çarşamba'nın maç sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: 4-2

Ümraniyespor-Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: 4-0

Giresunspor-Ankaraspor: 3-2

Manisa Futbol Kulübü-23 Elazığ Futbol Kulübü: 3-0

Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare Spor: 1-0

Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1

Altınordu-Bodrumspor: 0-1

Bandırmaspor-Karacabey Belediye Spor: 0-3

Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Samsunspor-Adanaspor: 4-0

Antalyaspor-Pendikspor: 3-0

Gaziantep Futbol Kulübü-Belediye Kütahyaspor: 2-0

Beşiktaş-Serik Belediyespor: 3-1

8 Kasım Salı maç sonuçları:

Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: 6-1

Yeni Malatyaspor-Uşak Spor: 0-1

Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılar 3-5)

Alanyaspor-Sakaryaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 6-2

Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 4-3

Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 2-1

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