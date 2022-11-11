Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu tamamlandı! İşte toplu sonuçlar
Bu akşam 7 müsabakanın yapıldığı Türkiye Kupası 4. ön eleme turu tamamlandı.
Türkiye Kupası 4. turu maçlarının bu akşamki sonuçlarına göre; İstanbulspor, Göztepe, Tuzlaspor, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 Kasım'da başlayan 4. eleme turu, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bu akşamın sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2 (Uzatmalarda 3-2)
Göztepe-Bucaspor 1928: 2-0
Tuzlaspor-Isparta 32 Spor: 2-1
Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor: 2-1
Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: 0-5
Vavacars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-1
Yukatel Kayserispor-Sivas Belediye Spor: 1-0
9 Kasım Çarşamba'nın maç sonuçları şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: 4-2
Ümraniyespor-Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: 4-0
Giresunspor-Ankaraspor: 3-2
Manisa Futbol Kulübü-23 Elazığ Futbol Kulübü: 3-0
Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare Spor: 1-0
Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1
Altınordu-Bodrumspor: 0-1
Bandırmaspor-Karacabey Belediye Spor: 0-3
Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Samsunspor-Adanaspor: 4-0
Antalyaspor-Pendikspor: 3-0
Gaziantep Futbol Kulübü-Belediye Kütahyaspor: 2-0
Beşiktaş-Serik Belediyespor: 3-1
8 Kasım Salı maç sonuçları:
Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: 6-1
Yeni Malatyaspor-Uşak Spor: 0-1
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılar 3-5)
Alanyaspor-Sakaryaspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 6-2
Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 4-3
Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 2-1