Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. 2021-2022 sezonu Türkiye Kupası şampiyonunun belli olacağı tarih için geri sayım başladı. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman?

Türkiye Kupası Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman?

Türkiye Kupası finali 26 Mart Perşembe akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Saat 20.45'de başlayacak olan maç A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletlerinin 50 ile 100 lira arasında satışa sunulacağı bildirildi. 20 Mayıs Cuma günü itibariyle biletlerin satışı başladı.

Sivasspor şampiyonluktan umutlu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Yukatel Kayserispor'u yenerek kupayı kente getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalımbay, "Çok dikkatli oynamamız gereken bir maç, rakibimiz ters bir takım olduğu için çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak, başka bir düşüncemiz yok. Onu da yapabilecek güçteyiz. Eğer arkadaşlarımız biraz kapasitelerinin üzerine çıkarsa iyi şeyler yapacağız. Bu final ve telafisi olmayan bir maç, onun için çok dikkatli oynamak gerekiyor. Bizim takımımız Avrupa'nın en yaşlı takımı, özellikle yabancı oyuncularımız bu tür maçları oynamışlar ve finali görmüşler. O da bizim için bir avantaj olabilir. Türkiye Kupası'na tahminime göre 133 takım katılıyor. Bu takımların arasından iki tane Anadolu takımı çıkıyor, ikisi de birbirine yakın olan il, bu gurur verici bir şey. Bütçemizin 10 katı daha iyi olan takımlar kupada yok. İki tane Anadolu takımı var, bu hakikaten güzel bir şey" dedi.

Kayserispor'un gözü finalde

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı,ürkiye Kupası finalini kazanarak şehrin beklediği sevinci yaşatmak istediklerini söyledi. Gözbaşı, "Perşembe günü oynanacak final maçına da yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inanmış durumdayız. Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz. Şehrimizin buna ihtiyacı var. İnsanlar kutlama yapmayı, sevinç yaşamayı çok özledi. Şehrimize bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyuz. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Trabzonspor maçından sonra, 'Beşiktaş'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik, şampiyon olan Trabzonspor'u da yendik. Verin bizim kupamızı.' demek istedim ama finaldeki rakibimiz Sivasspor'a ayıp olurdu. İki komşu Anadolu şehrinin takımlarının Türkiye Kupası finalinde oynaması benim için çok anlamlı. Son 22 yılda 4 büyük takım sadece 3 kez finale çıkamamış. Bunlardan birisi de Kayserispor'un kupayı aldığı 2007-2008 sezonu. Yine 4 büyük takımın olmadığı finalin tarafı olmaktan gurur duyuyoruz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz ancak kim kazanırsa kazansın, kazanan Anadolu futbolu olacak. Anadolu takımlarının da varlığını gösteriyoruz" dedi.