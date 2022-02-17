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Spor Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları:
Spor

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları:

Türkiye Kupası maçları ne zaman ayın kaçında? Ziraat Türkiye Kupası’nda takımlar yollarına çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise çeyrek final maçlarının ne zaman ayın kaçında oynanacağını araştırıyor. Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

Yeniakit Publisher
2022-02-17 10:01:00 -
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları:

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını, tur eşlemelerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları:

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

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