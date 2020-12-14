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Spor Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Spor

Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman? | Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | Fenerbahçe Karacabey maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:56:00 -
Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Kupa maçları hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye Kupası maçları A Spor’dan naklen yayınlanacak.

15 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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