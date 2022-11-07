Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası 4. eleme turu programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.eleke turu heyecanı başlayacak. Futbolseverler maçların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları hangi gün?
Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turu maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, maçlar ne zaman oynanacak?
Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası 4. eleme turu programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 8 Kasım Salı, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: