Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur heyecanı başladı. Futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçları başladı. Sporseverler kupa maçlarının hangi kanalda, saat kaçta ne zaman oynanacağını merak etmeye başladı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası fikstürü…
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye Kupası maçları A Spor’dan naklen yayınlanıyor.
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Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları
13 Ekim 2020
ÇARŞAMBASPOR-YOZGATSPOR 1959 FK: 0-1
ALTINDAĞ SPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: 1-2
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR-MANİSASPOR
14 Ekim 2020
13:00 MARDİN FOSFAT SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
13:30 ŞİLE YILDIZSPOR-MODAFEN
13:30 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
13:30 YALOVASPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR
13:30 1877 ALEMDAĞ SPOR-EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
13:30 KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-GÖLCÜKSPOR
13:30 FATSA BELEDİYESPOR-YOMRA SPOR
13:30 ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ-BATMAN PETROL SPOR
13:30 KOZAN SPOR FK-KAHTA 02 SPOR
13:30 MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR
13:30 İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-PAYASSPOR
13:30 ALANYA KESTELSPOR-KARAMAN BELEDİYESPOR
15:00 BELEDİYE KÜTAHYASPOR-BURSA YILDIRIM SPOR
15:00 TEKİRDAĞSPOR-BAYRAMPAŞA SPOR
19:00 İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ-CEYHAN SPOR
15 Ekim 2020
13:00 52 ORDUSPOR FK-ARHAVİ SPOR
14:30 TOKATSPOR-ERBAASPOR
19:00 ISPARTA 32 SPOR-KEMERSPOR 2003