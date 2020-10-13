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Spor Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Spor

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur heyecanı başladı. Futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:34:00 -
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçları başladı. Sporseverler kupa maçlarının hangi kanalda, saat kaçta ne zaman oynanacağını merak etmeye başladı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası fikstürü…

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye Kupası maçları A Spor’dan naklen yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları

13 Ekim 2020

ÇARŞAMBASPOR-YOZGATSPOR 1959 FK:             0-1

ALTINDAĞ SPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ:    1-2

15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR-MANİSASPOR

14 Ekim 2020

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR

13:30 ŞİLE YILDIZSPOR-MODAFEN

13:30 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI

13:30 YALOVASPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR

13:30 1877 ALEMDAĞ SPOR-EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR

13:30 KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-GÖLCÜKSPOR

13:30 FATSA BELEDİYESPOR-YOMRA SPOR

13:30 ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ-BATMAN PETROL SPOR

13:30 KOZAN SPOR FK-KAHTA 02 SPOR

13:30 MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR

13:30 İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-PAYASSPOR

13:30 ALANYA KESTELSPOR-KARAMAN BELEDİYESPOR

15:00 BELEDİYE KÜTAHYASPOR-BURSA YILDIRIM SPOR

15:00 TEKİRDAĞSPOR-BAYRAMPAŞA SPOR

19:00 İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ-CEYHAN SPOR

15 Ekim 2020

13:00 52 ORDUSPOR FK-ARHAVİ SPOR

14:30 TOKATSPOR-ERBAASPOR

19:00 ISPARTA 32 SPOR-KEMERSPOR 2003

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