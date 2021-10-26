Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları
Türkiye Kupası maçları hangi kalanda? Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları 26 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Sporseverler alınan sonuçları, günün programını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur mücadeleleri tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Futbolseverler maçların hangi kanalda saat kaçta yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda yarın maç var mı?
Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda maçlar 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor. İşte, alınan sonuçlar ve günün programları:
26 Ekim Salı:
MKE Ankaragücü-Somaspor: 2-0
Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor: 1-0
Akhisarspor-Bergama Belediyespor: 4-2
Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu: 3-2
Eyüpspor-Bucaspor 1928: 2-0
Altay-Belediye Derincespor: 5-1
Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor:
Adanaspor-Adıyaman:
27 Ekim Çarşamba:
13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor
13.00 Turgutluspor-Mardin 1969
13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor
13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970
13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor
13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği
13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor
14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor
14.00 Ankaraspor-İnegölspor
14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor
14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor
14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır
14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor
14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor
14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya
14.00 Sarıyer-Edirnespor
14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor
14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor
15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor
18.00 Bursaspor-Ceyhanspor
20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor
28 Ekim Perşembe:
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor
14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor
14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor
14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor
15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor
20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu
Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.