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Spor Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları
Spor

Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları

Türkiye Kupası maçları hangi kalanda? Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları 26 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Sporseverler alınan sonuçları, günün programını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 19:21:00 -
Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur mücadeleleri tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Futbolseverler maçların hangi kanalda saat kaçta yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda yarın maç var mı?  

Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda maçlar 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor. İşte, alınan sonuçlar ve günün programları:

26 Ekim Salı:

MKE Ankaragücü-Somaspor: 2-0

Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor: 1-0

Akhisarspor-Bergama Belediyespor: 4-2

Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu: 3-2

Eyüpspor-Bucaspor 1928: 2-0

Altay-Belediye Derincespor: 5-1

Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor:  

Adanaspor-Adıyaman:

27 Ekim Çarşamba:

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor

13.00 Turgutluspor-Mardin 1969

13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor 

14.00 Ankaraspor-İnegölspor

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor

14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor

14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya

14.00 Sarıyer-Edirnespor

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor

28 Ekim Perşembe:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor

14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor

14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor

14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor

15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor

20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu

Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

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