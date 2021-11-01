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Spor Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Spor

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Kupası eşleşmeleri | Türkiye Kupası’nda 3.tur geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler 4. Tur eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri | Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:47:00 -
Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Kupası’nda 3.tur heyecanı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Futbolseverler 4.tur kuralarının ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, 2 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi saat 15.00'te yapılacak.

54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak. Kupanın bu turunda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor ve 3. turu geçen 43 takım yer alacak.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları

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Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları

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