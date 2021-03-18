Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalya Beşiktaş final maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Başakehir'i eleyen Beşiktaş ile Alanyaspor'u saf dışı bırakan Antalyaspor final maçında eşleşti. Antalya ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının hangi gün ne zaman nerede oynanacağı merak ediliyor. Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Türkiye Kupası finali ne zaman nerede?
Türkiye Kupası’nda tek maç eleme usulüne göre oynanan yarı final maçları sona erdi. Başakşehir’i eleyen Beşiktaş ile Alanyaspor’u mağlup eden Antalyaspor isimlerini kupada finale yazdırdı. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman?
Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalya Beşiktaş final maçı ne zaman?
Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş eşleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçı programını açıklamadı. TFF’nin önümüzdeki günlerde Türkiye Kupası’nın hangi statta ne zaman oynanacağını açıklaması bekleniyor.