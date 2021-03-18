Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalya Beşiktaş final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Başakehir'i eleyen Beşiktaş ile Alanyaspor'u saf dışı bırakan Antalyaspor final maçında eşleşti. Antalya ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının hangi gün ne zaman nerede oynanacağı merak ediliyor. Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Türkiye Kupası finali ne zaman nerede?