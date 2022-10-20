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Spor Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Kura çekimi hangi kanalda?
Spor

Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 13:09:00 -
Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 6 maç ile sona erecek. 3. tur maçlarının bitmesiyle birlikte 4. tur kura çekimi gerçekleştirilecek.

Futbolseverler Türkiye Kupası 4. tur kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

54 takımın katılacağı kura çekiminde seri başı sistemine göre çekilecek kuralar sonucu maçlar tek maç üzerinden eleme usulü oynanacak.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 21 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Riva'da bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

 


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