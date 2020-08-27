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Spor Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası başladı
Spor

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası başladı

Sakarya'da 4 gün sürecek şampiyonada, 488 takımdan 1850 sporcu mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:22:14 -
Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası başladı.

Türkiye Karate Federasyonunca "30 Ağustos Zafer Bayramı" temasıyla Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 50 ilden 488 takımın 1850 sporcusu katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salona alınan sporcular, takım halinde senkronize hareket ederek en iyi puanı almaya çalıştı.

Minikler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorilerinde yapılan şampiyona 4 gün sürecek.


- "Türkiye'nin her yerinden ilgi var"


Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Kovid-19 tedbirlerine uygun yapıldığını söyledi.

Sporcuların sağlıklı bir şekilde yarışma alanına getirildiğini aktaran Delihasan, "Türkiye'nin her yerinden ilgi var. İnşallah kazasız belasız bunu tamamlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü bu şekilde kutlamış oluruz." dedi.

Kulüplerin pandemiden sonra ayağa kalkabilmesi için bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu vurgulayan Delihasan, "Karatenin de bir avantajı var o da kata. O avantajı kullanarak sporcuların bir an evvel salonlara dönmesini teşvik ediyor bu turnuva. O açıdan da verimli geçiyor." ifadelerini kullandı.

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