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Spor Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası
Spor

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası

Sakarya'daki organizasyonda minik, yıldız, ümit-genç kategorilerinde dereceye girenler belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:05:28 -
Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası


ANKARA (AA) - Sakarya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nda minik, yıldız, ümit-genç kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normalleşme döneminin ardından düzenlenen ikinci karate müsabakası olan Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Sakarya'da devam ediyor.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 50 ilden 1033 erkek, 711 kadın sporcu tatamiye çıktı.

Yarın sona erecek organizasyonun ilk iki gününde minik, yıldız, ümit-genç kategorilerinde dereceye girenler belirlendi.

Tamamlanan kategorilerde dereceye giren kulüpler şöyle:

Ümit-Genç Erkekler Takım Kata:

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3- Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

Ümit-Genç Kızlar Takım Kata:

1- Denizli Karate İhtisasspor

2- Ankara Ego Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Atamert Gençlik ve Spor Kulübü

Yıldız Erkekler Takım Kata:

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- Pars Karate Spor Kulübü

3- Yeşilbaş Spor Kulübü

3- Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Spor Kulübü

Yıldız Kızlar Takım Kata:

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Doğukan Karate İhtisas Spor Kulübü

3- Kaptan Karate Spor Kulübü

Minik Erkekler Takım Kata (Grup-1):

1- Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Derneği

2- Ankara Enerji Spor Kulübü

3- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

3- Ritmikada Dans, Müzik Gençlik Spor Kulübü

Minik Erkekler Takım Kata (Grup-2):

1- Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Derneği

2- Kaynaşlı Spor Kulübü

3- Şahin Karate Do Spor Kulübü

3- Kayseri Yıldız Spor Kulübü

Minik Kızlar Takım Kata (Grup-1):

1- Adalin Spor Kulübü Derneği

2- 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü

3- Silivri Karate Spor Kulübü Derneği

3- Hatay Altın Vuruş Karate Spor Kulübü

Minik Kızlar Takım Kata (Grup-2):

1- Yeşilbaş Spor Kulübü

2- Ankara Ego Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Kastamonu Şampiyonlar Spor Kulübü







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