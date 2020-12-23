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Spor Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Spor

Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:37:22 -
Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları'nda, çeşitli yaş kategorilerinde Türkiye rekorlarına imza atıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 4. gün yarışları gerçekleştirildi.

Erkekler 200 metre serbestte 1:43.35'lik derecesiyle ilk sırayı alan Baturalp Ünlü (Fenerbahçe), 17-18 ve +19 yaş Türkiye rekorlarını kırdı.

Kadınlar 200 metre serbest mücadelesinde ise 1:58.40'lık derecesiyle 2. sırayı alan Merve Tuncel (ENKA), 15-16 yaş Türkiye rekoruna imza attı.

Erkekler 100 metre sırtüstünde 51.94'lük derecesiyle 2. sırayı alan Berke Saka (Galatasaray), 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Erkekler 100 metre kurbağalamada 1:02.38'lik derecesiyle 5. sırada yer alan Kaan Kara (Şehitkamil Belediyespor), 15-16 yaş Türkiye rekorunu ele geçirdi.

Şampiyonanın dördüncü günündeki yarışlarda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle:

50 metre kelebek:

Kadınlar: Sezin Eligül (Fenerbahçe) 27.08

Erkekler: Ümit Can Güreş (Fenerbahçe) 22.96

100 metre sırtüstü:

Kadınlar: Ekaterina Ivanova Avramova (ENKA) 58.76

Erkekler: Rasim Oğulcan Gör (Fenerbahçe) 51.77

100 metre kurbağalama:

Kadınlar: Hazal Özkan (Fenerbahçe) 1:07.94

Erkekler: Emre Sakçı (Fenerbahçe) 57.15

200 metre serbest:

Kadınlar: Gizem Güvenç (Fenerbahçe) 1:56.89

Erkekler: Baturalp Ünlü (Fenerbahçe) 1:43.35

4X100 karışık:

Kadınlar: Sezin Eligül, Gizem Güvenç, Hazal Özkan, Selen Özbilen (Fenerbahçe) 4:02.97

Erkekler: Rasim Oğulcan Gör, Ümit Can Güreş, Emre Sakçı, Metin Aydın (Fenerbahçe) 3:30.47

Şampiyona, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

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