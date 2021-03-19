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Gündem Türkiye kritik gelişmeyi duyurdu: Mısır ilan etti
Gündem

Türkiye kritik gelişmeyi duyurdu: Mısır ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Mısır ruhsat sahası açmayı ilan etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:32:00 -
Türkiye kritik gelişmeyi duyurdu: Mısır ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin halen devrede olan en eski hidroelektrik santrali Seyhan HES’te CNN Türk’ün konuğu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından notlar;

* 1956'da işletmeye alınmış. 1952'de inşaatına başlamış. Süleyman Demirel'in de çalışmalarını yaptığı tesis. 60 mw, 3 tribün üzerine kurulu. Bölgedeki tarımsal faaliyetlere de destek veren sulama yapan bir baraj. Şehre bir renklilik katan tesisimiz.

* (Mısır hakkında) Bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızda arama faaliyetlerimiz oldu. Deniz yetki alanlarıyla ilgili ülkeler arasında itilaflar söz konusu oluyor. Mısır da ruhsat sahası açmayı ilan etti. Bizim deniz sahamıza saygı gösterecek şekilde ilan etti. Libya Mısır Lübnan diğer ülkeler de dahil olmak üzere çeşitli işbirliği fırsatları olabilir.

* Son yapılan açıklamalardan Türkiye doğal gazı bulmuş açıklamıyormuş gibi bir söylenti var. Ancak öyle bir şey yok. Biz Karadeniz'deki keşfi direkt açıklayacak vatandaşımızla paylaştık. Denizdeki araştırma ve çalışma olarak ciddi mesai gerektiren işler.

* Sadece enerji çalışmaları yok. Güvenlik konuları başta olmak üzere çeşitli konularda başlıklar var. Kısa sürede barışla anlaşarak sonuçlanması en büyük temennimiz.

* (Oruç Reis ve Barbaros): Oruç Reis çalışıyor şu anda. Barbaros ise çalışmalar kapsamında Tuzla tersanesinde.

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