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Dünya Türkiye korkusu İsveç'e yasa yaptırdı
Dünya

Türkiye korkusu İsveç'e yasa yaptırdı

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç, terörle daha aktif müdahale için Türkiye'nin isteklerini yerine getiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 20:41:00 - 2022-11-16 21:04:00

Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.

Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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Yorumlar

Ahmet

Belli ellerindeki bir tane teröristi bile vermeyerek ne kadar korktukları ortada

Şeref Kazan

Asla ama asla vazgeçmezler isveç ve bütün avrupa ABD nin emriyle bütün terör örgütlerini sonuma kadar arkalarındalar
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