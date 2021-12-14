Türkiye korkusu Fransızları tir tir titretiyor

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olan Valerie Pecresse, dünyada 'daha egemen bir Fransa' istediklerini söyledi.

Fransa lideri Emmanuel Macron'un Nisan 2022'de yapılacak seçimlerde en güçlü rakibi olarak gösterilen Pecresse, "Ne ABD'ye bağımlı ne Türkiye tarafından rehin alınmak ne de Avrupa'da ikinci bir role sahip ülke" olmak istediklerini belirtti.

Türkiye'yi üstü kapalı AB'ye karşı göçmen kartını kullanmakla suçlayan Pecresse, geçen hafta önceliklerinin göç politikası ve Schengen anlaşmasının gözden geçirilmesi olduğunu söylemişti.

Fransız Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme alan Pecresse, "özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini" söylemişti.

Pecresse, nisan ayında yapılacak seçimlerde bazı anketlere göre Macron'un önünde yer alıyor.