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Spor Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda final maçları başladı
Spor

Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda final maçları başladı

Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda final müsabakaları başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 13:21:00 -
Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda final maçları başladı

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki turnuvaya 6 bin 500 sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun, gazetecilere, turnuvada son maçların oynandığını söyledi.

Turnuvada final heyecanının zirveye ulaştığını belirten Akaltun, "Burada gerçekten müthiş bir organizasyon oldu. Bu organizasyonumuzda sporcu ve antrenörlerimiz gayet memnun durumdalar. Bugün finaller başladı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek, inşallah ülkemize hayırlı olur. Turnuvamızın şampiyonları artık bugün belli olacak. Şampiyon olan çocuklarımız Avrupa ve dünya şampiyonasına gidecek. Bizler de böyle bir ortamı kick boks camiası için bin bir emekle hazırladık. Bizimle beraber olan tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Final müsabakalarının kazasız belasız bitmesini temenni ediyoruz. Organizasyon, Türk spor camiasına hayırlı olsun." diye konuştu.

 

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