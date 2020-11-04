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Spor Türkiye Kayak Federasyonu, yeni sezon toplantısını Ankara'da yaptı
Spor

Türkiye Kayak Federasyonu, yeni sezon toplantısını Ankara'da yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:50:18 -
Türkiye Kayak Federasyonu, yeni sezon toplantısını Ankara'da yaptı

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) yeni sezon toplantısı Ankara'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının görüşüldüğü toplantıya, TKF Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Yıldırım, Tarkan Soyak ve Zafer Dumlu ile Genel Sekreter Tevfik Odabaşı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ali Koçak ve Alp Disiplini Milli Takım Antrenörü Hannes Erich Brenner katıldı.

Yeni sezonun faaliyet programının belirlenmesi ve sezonun değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, kayak merkezlerinin durumu, kulüplerin yarışmalara katılımı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler görüşüldü.

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