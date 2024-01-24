Türkiye Kart için beklenen adım!

Türkiye genelinde toplu taşıma kullanımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Kart, şehirler arası seyahat eden vatandaşların yaşadığı kart karmaşasına son vermeyi hedefliyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanılan çok sayıda toplu taşıma kartını tek bir kart altında toplayarak, seyahat edenlerin yeni bir şehre her gittiklerinde yeni bir kart almalarının önüne geçecek bu sistem, 2024 sonuna kadar ülkenin yarısını kapsayacak şekilde genişletilecek.

Türkiye Kart hayata geçiyor!

Türkiye Kart, PTT AŞ öncülüğünde geliştirilen bir proje. Genel Müdür Hakan Gülten’in ifadelerine göre, bu kart sadece bir toplu taşıma kartı değil, aynı zamanda öğrenci, öğretmen, engelli, ve gazi indirimleri gibi çeşitli avantajları da içeriyor.

Ayrıca, aktarma indirimlerinden de faydalanmak mümkün. Kendi logosunu taşıyan belediye ve idareler tarafından çıkarılan kartlarda geçerli olacak ve böylece entegre olunan illerde kullanılabilecek.

Gülten, Türkiye Kart’ın ekonomik faydalarını da vurgulayarak, ülke ekonomisine zarar veren mevcut kart sisteminin yerini alacağını belirtti. Projenin, vatandaşların kredi kartlarına da entegre edilerek dünyada benzeri olmayan bir teknolojiye dönüşeceğini ifade etti.

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Bu sistem sayesinde, vatandaşlar tek bir kartla tüm şehirlerde geçerli olacak şekilde toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilecek. Gülten, belediyelerin bu sürece destek vermesinin kritik olduğuna ve entegrasyon sürecinin bir yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Türkiye Kart, hem vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak bir proje olarak öne çıkıyor. Kartın yaygınlaşması ve tüm şehirlerde kabul görmesiyle, toplu taşıma kullanımı daha da basitleşecek ve vatandaşların seyahat deneyimleri önemli ölçüde iyileşecek.