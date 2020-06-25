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Türkiye karşıtı tasarıya imza atmıştı! Sandığa gömüldü

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tasarılara imza atan FETÖ destekçisi vekil, eyalet seçimlerinde adeta sandığa gömüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:28:00 -
Türkiye karşıtı tasarıya imza atmıştı! Sandığa gömüldü

ABD Kongresi'nde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan ve FETÖ destekçisi Eliot Engel kendi bölgesindeki eyalet seçimlerinde hezimete uğradı.

Türkiye karşıtı her adımda adı geçen ve FETÖ'cü Enes Kanter'in en büyük destekçilerinden olan Engel Eliot eyaley seçimi yarışını Öğretmen Jamal Bowman'a karşı büyük hezimete uğradı.

ABD Kongresinde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan Eliot Engel kendi bölgesindeki seçimi kaybetti. New York Eyaleti’nin 16’ncı seçim bölgesi Vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, sandığa gömüldü. Engel'in rakibi Jamaal Bowman oyların yüzde 60,9'unu alarak adaylığını garantilerken, Engel yüzde 35,6'da kalarak tekrar aday olabilme şansını kaybetti.

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