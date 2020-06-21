  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türkiye Karate Federasyonundan, WKF yöneticisi Millerson için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:07:34 -
Türkiye Karate Federasyonundan, WKF yöneticisi Millerson için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, vefat eden Dünya Karate Federasyonu (WKF) Yönetim Kurulu Üyesi William Millerson için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 18 yıl Pan Amerika Karate Federasyonu Başkanlığı yapan, 20 yıla yakındır da WKF yöneticisi olan Millerson'un vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Curaçao Olimpiyat Komitesinin başkanlığını da yürüten Millerson'un, karate için yaptığı çalışmaların önemine vurgu yapılarak, "Sporun birleştirici gücünün ve dayanışmanın en önde gelen savunucularından biri olan yakın dostumuzun vefatını, dünya karatesi için çok büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Dünya karate ailesine başsağlığı dileriz. Huzur içinde yatsın." ifadeleri kullanıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı