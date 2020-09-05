Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Bunca başarıyı olimpiyatlarda taçlandırmak istiyoruz"

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yıllardan beri elde ettikleri başarıları olimpiyatlarda taçlandırmak istediklerini söyledi.

Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkileyen pandemi süreci sonrasında ulusal organizasyonların Türkiye'deki spor salonlarının ayakta kalabilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Bu süreçte karatenin avantajının birebir temas olmadan icra edilen kata olduğuna değinen Delihasan, birçok sporcunun bu süreçte salonlara geri dönerek kayıplarını telafi ettiğini dile getirdi.

Başkan Delihasan, her zaman daha iyisini yapmakla yükümlü oldukları için hedeflerin hiçbir zaman tükenmeyeceğini belirterek, "Federasyon olarak sportif başarının peşinde koşuyoruz. Aynı zamanda sosyal anlamda farkındalık oluşturmak için çabalayan bir federasyonuz. Bu anlamda ilk olarak 15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvası'nı gerçekleştiren federasyonuz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarına ithafen yaptığımız maçlar var." diye konuştu.

Bu tür organizasyonlardan elde edilen gelirleri Mehmetçik Vakfına bağışladıklarını bildiren Delihasan, Türkiye'de ilk defa kan bağışı ve kök hücre bağışı yaptıklarını anlattı.





- "İlk 5'in içinde olmak da ciddi bir başarı"

Delihasan, sportif başarı anlamında 2016, 2017 ve 2019'u dünya sıralamasında birinci bitirdiklerini anımsatarak, "Çok ciddi ve sürdürülebilir bir başarı bu. Erkek milli takımımız 6 senedir Avrupa şampiyonlarında madalya alıyor. 6 final yaptı, üst üste 4'ünde şampiyon oldu." şeklinde konuştu.

Hem kadınlar hem erkeklerde takım halinde Avrupa ve dünya şampiyonu olan Türkiye'deki tek federasyon olduklarına dikkati çeken Delihasan, başarılarından dolayı camiasıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Karate Federasyonu Başkanı Delihasan, bundan sonraki hedeflerinin bu başarıları korumak olduğunu söyleyerek, "İlk 3'ün içinde, ilk 5'in içinde devamlı kalmaya çalışan, sürdürülebilir bir başarının sahibi olduk, bunu devam ettirmek istiyoruz. Şu anda birinciyiz ama devamlı ilk 5'in içinde olmak da ciddi bir başarı." ifadelerini kullandı.

Hem sportif hem de sosyal anlamda hayatın içinde yaşayan bir federasyon olmaya devam edeceklerini vurgulayan Delihasan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi. İlk olarak 8'de 5 kota diye açıklandı. Şu anda 3 garantimiz var. Bana göre 4'üncü de garanti, 5 ve 6 olma ihtimali de var. Bütün amacımız çok sayıda sporcuyla olimpiyatlara gitmek. Yıllardan beri elde ettiğimiz bunca başarıyı olimpiyatlarda taçlandırmak istiyoruz. Sportif olarak en büyük hedefimiz, ekibimizle Türkiye'ye gurur yaşatmaktır. Bütün teknik ekip, sporcular ve yönetim kadrosu buna kilitlendik."

Esat Delihasan, bu zamana kadar devletin kendilerine sağladığı imkanları iyi değerlendirdiklerini ve olimpiyatlarda da bu imkanların karşılığını vermeyi istediklerini sözlerine ekledi.



