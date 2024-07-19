Türkiye kararını Moody’s açıkladı mı, saat kaçta açıklayacak? Kredi notunu uluslararası kuruluş ilan edecek

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye’nin kredi notuyla ilgili değerlendirmesini açıklamasına saatler kaldı. Kuruluş, 2024 takvimi çerçevesinde Türkiye için son değerlendirmesini yayınlayacak. Türkiye'nin kredi notunun bu gece yarısı kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

OCAK AYINDA POZİTİFE ÇEVİRMİŞTİ

Moody's, ocak ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtilmişti.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU NE OLUR?

Piyasa aktörleri, kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine kesin gözüyle bakıyor ancak artışın kademesine ilişkin farklı görüşler bulunuyor.Ağırlıklı görüş notun bir kademe artırılarak B3'ten B2'ye yükseltilmesi yönünde.Pozitif olan not görünümünün aynen teyit edilmesi de ağırlıklı görüşlerden.