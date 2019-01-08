Türkiye kara teslim oldu! Kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy ve şehir yolu ulaşıma kapandı

Yurdun büyük bir bölümünde devam eden yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara sebebiyet veriyor.

Türkiye genelinde görev yapan karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için temizleme çalışması yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Ekiplerin çalışması neticesinde 48 yerleşim alanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Kocaali'de 4, Akyazı'da 2, Pamukova'da 1, Karasu'da 2 ve Geyve'de 5 olmak üzere kırsal kesimdeki 14 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamadığı kaydedildi.

Ekipler, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması yürütüyor.

Zonguldak'ta 92 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte etkisini arttıran kar nedeniyle merkez ilçede 25, Kilimli'de 4, Kozlu'da 25, Çaycuma'da 3, Ereğli'de 35 olmak üzere 92 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışması sonucu 47 köy yolunda ulaşımın sağlanır hale geldiği ve ekiplerin merkez ilçede 12, Kozlu'da 13, Ereğli'de ise 20 olmak üzere 45 köy yolunu açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Düzce'de, merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 16'sı İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla ulaşıma açıldı. Ulaşıma kapalı bulunan 36 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da 3 köy yolu ekiğlerin çalışmasıyla açıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde ulaşım sağlanamayan 3 köy yolu ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Erzurum'da Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi. Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kop Dağı geçidi de ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapamıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Bayburt şehir merkezinde bekletilirken yaklaşık 50 araç Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında depolanıyor.

Yetkililer, yol açma çalışmalarına başlanılamaması nedeniyle sürücüleri bölgeye gelmemeleri konusunda uyardı.

Siirt'te 60 köy yolu kapandı

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari, Baykan ve Tillo’da 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Gökbudak, Geçittepe, Keskin, Bent, Doğan, Yapraktepe ve Sarıyaprak, Gümüşören köy gurup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Maden köyü yolları, Eruh ilçesine Çetinkol, Cintepe, Demiremek, Dikboğaz, Dağdöşü, okçuları, Yanıkses, Bilgili, Kuşdalı, Görendoruk Baykan ilçesine bağlı Ardıçdalı, Dedebakır, Tütenocak, Yeşilçevre, Yarımca, Kasımlı, Gümüşören köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 10 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bingöl-Elazığ yolu da ulaşıma kapandı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.