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Spor Türkiye Kano Federasyonundan kulüplere malzeme yardımı
Spor

Türkiye Kano Federasyonundan kulüplere malzeme yardımı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:51:18 -
Türkiye Kano Federasyonundan kulüplere malzeme yardımı

RİZE (AA) - Türkiye Kano Federasyonu, Rize'de ulusal ve uluslararası birçok branşta ön plana çıkarak akarsu kano slalomda başarılı olan kulüplere malzeme yardımı yaptı.

Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli olarak yarışmalara katılan kulüplere ve Olimpik Hazırlık Merkezine, akarsu kano slalom ve destek malzeme konusunda yardımda bulunduklarını söyledi.

Rize'de kano branşında tesisleşme anlamında sona yaklaştıklarını vurgulayan Kabakçı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız tarafından Rize'ye iki arkadaşımız kadrolu antrenör olarak atandı. Lisanslı sporcu sayımız artmaktadır ve son dönemde ciddi malzemeye ihtiyaç vardı. Biz de bu talebi gerçekleştirdik." dedi.

Kabakçı, kendilerine her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

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