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Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Şube Başkanı Türk:

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Şube Başkanı Türk, toplu sözleşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “ 3 milyon memur, 2 milyon emekli, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, nüfusumuzun 4’te 1’inin iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir” dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:51
Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Şube Başkanı Türk:

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Şube Başkanı Türk, toplu sözleşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “ 3 milyon memur, 2 milyon emekli, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, nüfusumuzun 4’te 1’inin iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir” dedi.


Cacabey Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan sendika başkanı Türk, “TÜİK’in açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira, ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira doğalgaza bir yıl içinde gelen zam yüzde 18,6. elektriğe yüzde 34,8 zam yapılmış. Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi tarumar olmuş, hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor” diye konuştu.


Hayat pahalılığını anlatan Türk, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Hayat pahalılığının bütün zorluklarını hep birlikte yaşıyorken memura ve emekliye reva görülen zam, revize edilmiş hali ile 2020’nin tamamı için yüzde 8,2,2021’in tamamı için ise yüzde 6,1’dir. Teklifler böyleyken şu anda yıllık enflasyon, yaz ayları olmasına rağmen çarşının, pazarın durumunu görüyoruz; sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize son olarak teklif edilen yüzde 4,önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 160, en düşük maaşa 120 lira artış demek. Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor. Biz buçuklu toplu sözleşmeleri çok gördük, memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk.”

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:51
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