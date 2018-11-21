0553 313 94 23

Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:39
Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabil'de bugün Mevlit Kandili'nin idrak edildiği bir toplantıda meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kabil Havalimanı yolundaki Oranus düğün salonunda düzenlenen mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:39
  1. Afganistan
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. terör saldırısı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden ocağında patlama
    1. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    2. Riyad’da kazan kaynıyor! Ve başladılar
    3. Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını..
    4. Birlikte kazanmanın ortak noktasında..
    5. Bereketli bir iş için yine buluştuk
    6. Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin..
    7. Büyümeye pozitif katkı devam edecek
    8. Enerji yatırımlarında büyük adımlar
    9. Ticarette engeller kalkıyor kazanç..
    10. Sanayi ve teknoloji alanında..
    11. Hizmet ağını dört koldan genişleten..
    12. Pakdemirli'den üreticiye daha çok destek
    13. Tanıtım fonu geliyor
    14. Turizmde işler yoluna giriyor
    15. Emin adımlarla ilerliyoruz
    16. Enflasyonla mücadeleye 'tatlı' destek..
    17. Meselemiz Türkiye
    18. ABD'den bir yaptırım daha! İran ve..
    19. Organizasyon deneyimi ile güçlü adımlar
    20. Bu işin başında gençler var
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı