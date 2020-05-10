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Spor

Türkiye Judo Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:41:44 -
Türkiye Judo Federasyonundan Anneler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyondan paylaşılan mesajda, tüm annelerin günü kutlanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Başta judo camiamızın değerli anneleri olmak üzere, bizleri büyütmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sevgi ve merhametini her zaman hissettiren, bizleri her zaman daha iyi olmaya cesaretlendiren tüm fedakar annelerimize sağlık ve mutluluk, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz."

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