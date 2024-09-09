Türkiye - İzlanda (milli maç) ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda?

İtalyan çalıştırıcı Montella yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki performansıyla dikkat çeken milliler, Uluslar Ligi’ne istediği gibi başlayamadı. Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Ay-yıldızlılar, Galler deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci mücadelesinde İzmir’de İzlanda’yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında ev sahibi avantajını kullanarak grupta ilk üç puanına ulaşmak istiyor. Galler mücadelesinde kart gören Barış Alper Yılmaz bu mücadelede cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye - İzlanda maçının canlı yayınlanacağı kanal…

Uluslar Ligi’nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıkıyor. Galler deplasmanında eksik kalmasına rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrılan milliler, İzlanda karşısında üç puana uzanmak istiyor. Türkiye - İzlanda karşılaşması Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanırken mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Cezası sebebiyle forma giyemeyen Merih Demiral, Montella’nın şans vermesi durumunda sahada olabilecek. Galler maçında zaman zaman etkisiz görünen milli takım kadrosunda Montella’nın değişiklik yapması bekleniyor. Kenan Yıldız, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ise kart cezası sınırında olan oyuncular olacak. Peki Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım maçı ne zaman, şifresiz mi? İşte, Uluslar Ligi karşılaşmasının başlangıç saati…

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan Ay-yıldızlıların rakipleri arasında Galler, İzlanda ve Karadağ yer alıyor.

Milliler, Galler deplasmanının ardından ikinci mücadelesinde İzlanda karşısında galibiyet arayacak.

Türkiye - İzlanda mücadelesi İzmir’in ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanırken mücadele 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi’nde ilk maçından beraberlikle ayrılan Türkiye, İzlanda karşısında üç puan hesapları yapıyor.

A Milli Takım’ın 9 Eylül Pazartesi günü oynayacağı İzlanda karşılaşması TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Vincenzo Montella'nın takımını sahaya Mert Günok-Zeki-Çağlar-Abdülkerim-Mert Müldür-Kaan-İsmail-Arda-Hakan-Kerem ve Kenan ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

ULUSLAR LİGİ A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

Montella yönetimindeki Milliler, Uluslar Ligi’nde puan sıralaması ilk basamakta tamamlamak istiyor. İzlanda mücadelesinin ardından Ay-yıldızlılar grupta 4 maç daha oynayacak. Millilerin maç programı şu şekilde;

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

İZMİR MİLLİ TAKIMA 37. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İzmir, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak.

İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

Geride kalan 272 müsabakada İstanbul'da 145, İzmir'de 36, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 9, Konya'da 8, Adana, Eskişehir ve Trabzon'da 5'er, Kayseri'de 3, Denizli, Gaziantep ve Samsun'da 2'şer, Diyarbakır, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.