Türkiye İsviçre ilişkileri Ankara’da masaya yatırılacak Türkiye ile İsviçre arasında siyasi istişare görüşmeleri yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile İsviçre arasında siyasi istişare görüşmeleri yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile İsviçre arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İsviçre Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ve Siyasi Direktör Büyükelçi Pascale Baeriswyl başkanlıklarındaki heyetler arasında, 22 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

İstişarelerde tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanısıra, iki ülkenin Avrupa Birliği’yle ilişkileri ile ortak gündemde yer alan çeşitlibölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

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