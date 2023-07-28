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Ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu tek tek duyurdu: Enerji ithalatı faturası azaldı! Rakam 26 milyar 64 milyon dolar
Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu tek tek duyurdu: Enerji ithalatı faturası azaldı! Rakam 26 milyar 64 milyon dolar

Yeniakit Publisher
2023-07-28 11:12:00 - 2023-07-28 11:27:45
Türkiye İstatistik Kurumu tek tek duyurdu: Enerji ithalatı faturası azaldı! Rakam 26 milyar 64 milyon dolar

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar gündeme damga vurdu! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 azalarak 4 milyar 329 milyon 191 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 4 milyar 329 milyon 191 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl haziran ayında bu rakam 8 milyar 82 milyon 91 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 46,4 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,4 azalarak 2 milyon 996 bin 745 tona geriledi.

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