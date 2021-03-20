Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın paylaşımına beğeni yağdı
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımda "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.
Kararın ardından Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
Boynukalın, paylaşımında "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerine yer verdi.
İşte Boynukalın'ın o paylaşımı: