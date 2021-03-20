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Gündem Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın paylaşımına beğeni yağdı
Gündem

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımda "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 11:38:00 -
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın paylaşımına beğeni yağdı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Kararın ardından Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Boynukalın, paylaşımında "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerine yer verdi.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı:

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Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!
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Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

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