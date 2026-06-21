Türkiye İslam'ın Truva atı! Küstah Yunan'dan üç ülkeye çağrı!

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescilleyen raporunun 17 Haziran Çarşamba günü 107'ye karşı 381 oyla kabul edilmesinin yankıları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın, metnin Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayandığını açıklayarak tepki gösterdiği kararın ardından, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yunan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Afroditi Latinopoulou skandal açıklamalara imza attı.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN SINIRLARINI YENİDEN ÇİZMEK İSTİYOR

AP Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Latinopoulou, Türkiye'nin sözde ilerlemesinin tartışılamayacağını savunarak, "İslami Türkiye çok spesifik şeyleri temsil ediyor. Kıbrıs'ın yarısını yasa dışı olarak işgal eden, Avrupa'daki fanatik İslam'ın Truva atı gibi davranan, Pontus Rumları ve Süryaniler gibi sözde soykırımları inkar eden, Hamas'ın teröristleriyle işbirliği yapan bir devletten bahsediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini ve Adalar Denizi'ndeki haklarını hedef alan Yunan vekil, "Yunanistan'ı utanmazca 'Casus Belli' ile tehdit eden, ulusal hava sahamızı sistematik olarak ihlal eden ve Mavi Vatan saçmalıklarıyla Avrupa'nın sınırlarını yeniden çizmek isteyen bir devletle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

ATEŞLE OYNUYORSUNUZ! HEPİMİZİ YAKACAKSINIZ

İspanya, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin Türkiye ile milyarlarca avroluk ticari ilişkiler kurmasını eleştiren Latinopoulou, "Her şey paranın sunağında feda ediliyor. Bunu yaparken sadece Avrupa'yı değil, barışı da yok ettiklerinin farkında değiller. Bu ortaklıklarla bu devleti sürekli silahlandırıyor ve güçlendiriyorlar. Ancak bir yılanı ne kadar beslerseniz besleyin ve severseniz sevin, doğru anı bulduğunda sizi ısıracağı kesindir. Ateşle oynamayı bırakın çünkü hepimizi yakacaksınız" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE KAPIYI KİLİTLEMELİYİZ

Konuşmasında Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakar gruplara ve özellikle Jordan Bardella'ya Türkiye düşmanı sert tutumları ile yaptıkları açıklamalar nedeniyle teşekkür eden Latinopoulou "Türkiye sadece Avrupa'nın dışında kalmamalı, aynı zamanda kapıyı kilitlemeli ve katılım anahtarlarını bir daha bulmamak üzere denize atmalıyız" dedi.