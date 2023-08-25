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Dünya Türkiye, İskoçya'nın ensesinde! UEFA Ülke puanında uçuşa geçtik
Dünya

Türkiye, İskoçya'nın ensesinde! UEFA Ülke puanında uçuşa geçtik

Yeniakit Publisher
2023-08-25 14:53:00 -
Türkiye, İskoçya'nın ensesinde! UEFA Ülke puanında uçuşa geçtik

UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı sonuçlar sonrası güncelleme geldi. Türkiye, alınan 3 galibiyetli haftanın ardından puanını yeniden yükseltti. Türkiye, bir basamak yukarı çıkmak için İskoçya'ya çok yaklaştı.

UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı sonuçlar sonrası güncelleme geldi. Türkiye, alınan 3 galibiyetli haftanın ardından puanını yeniden yükseltti. Türkiye, bir basamak yukarı çıkmak için İskoçya'ya çok yaklaştı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız bu haftayı 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle kapatırken UEFA ülke puanı sıralamasında İskoçya'ya çok yaklaştık.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde'yi 3-2 mağlup etti ve rövanş maçı için büyük avantaj sağladı.

Konferans Ligi play-off maçında Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 yenerek gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde etti.

Beşiktaş, Ukrayna'daki savaştan dolayı Romanya'da oynanan maçta Dinamo Kiev'i son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenmesini bildi ve İstanbul'daki maçı için büyük avantajın sahibi oldu.
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Adana Demirspor da deplasmanda Belçika temsilcisi Genk'e son saniyelerde yediği golle 2-1 mağlup oldu.

TÜRKİYE'NİN PUANI YÜKSELDİ

Bu sonuçların ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Bu sonuçlarla Türkiye'nin puanı yükseldi. Bu haftaki karşılaşmalarda yalnızca Adana Demirspor, Türkiye'nin puanına katkı veremedi.

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.

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