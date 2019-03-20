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Türkiye-İran ortak operasyonu ile ilgili kritik açıklama! "Operasyonun Kandil'e kayması mümkün"

Türkiye, İran'la birlikte terör örgütü PKK'ya operasyon başlattığını duyurdu. ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, İran'ın PKK ile temasının olduğuna dikkat çekerek, operasyon hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:06
Türkiye-İran ortak operasyonu ile ilgili kritik açıklama! "Operasyonun Kandil'e kayması mümkün"

Türkiye, İran ile birlikte tarihte ilk kez terör örgütü PKK'ya operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarihimizde ilk defa (önceki gün) bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Bunlara nefes aldırmayacağız, kökünü kazıyacağız" dedi. Ancak, İran Silahlı Kuvvetlerinden bir kaynak yarı resmi Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türk ordusu PKK'ya operasyon yaptı, ama İran silahlı kuvvetleri bu operasyonun bir parçası değildi" diye konuştu.

Soylu'nun duyurduğu operasyon, İran topraklarında yapılırken, operasyonda terör örgütü PKK ve onun İran kolu PJAK'ın kampları hedef alındığı belirtildi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi ile Van'ın Başkale ilçesinin karşısındaki İran topraklarındaki operasyona havadan da helikopterler destek verirken, karadan da hedeflere top atışları yapıldığı bildirildi.

"Türkiye, PKK'ya karşı beraber savaşalım diyor"

İran topraklarında PKK'ya yönelik yapılan operasyonu değerlendiren ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, operasyonun, Türkiye-İran ilişkilerinde köklü bir değişiklik yaratmayacağı görüşünde. Kritik değerlendirmelerde bulunan Uysal, şöyle devam etti:

"Türkiye, PKK'ya karşı beraber savaşalım diyor. Çünkü Türkiye, PKK'yı sıkıştırdığında bunlar ya İran'a ya da Irak'a kaçıyor. Örgüt bu sığınağı bulmasın diye Türkiye uzun bir süredir bastırıyor. Ayrıca bugünlerde Trump baskısı yüzünden zorlanan İran, Türkiye'ye biraz daha yaklaşmış görünüyor, ama tam da yakınlaşma sağlanmış değil. O açıdan İran ne kadar samimi ya da değil onu anlamak zor. Suriye ve Irak'ta İran yönetiminin etkin olduğu yerlerde, PKK'nın rahat çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla, bu operasyonun, Türkiye-İran ilişkilerin alandaki durumu değiştirecek boyutta bir iş birliğine vardığını düşünmüyorum."

"Operasyonun Kandil'e kayması mümkün"

Uysal, "Operasyon şu anda İran-Türkiye sınır hattında yapıldığı görülüyor. Operasyonun Kandil'e doğru kaymasını bekleyebilir miyiz" sorusuna, "Mümkün. İçeride sıkışan PKK dışarı kaçıyor. Türkiye zaten içeride PKK'yı sıkıştırdı. Şimdi de dışarıda sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye içeride mesafe aldıktan sonra, Irak'ta, Suriye'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi İran'daki PKK kaynağı noktasında ise, İran'dan yardım bekliyor" dedi.

"PKK'ya can yakacak iş yapmazlar"

Operasyonda, İran'ın rolünün düşük olacağını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"İran'da güvenlik işlerini Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani üzerinden gidiyor. Onlar da PKK'ya can yakacak bir operasyon yapmazlar. Ben İran tarafından PKK'ya ciddi bir müdahale olduğunu düşünmüyorum. Suriye ve Irak'taki dirsek temasları da devam ediyor. İran şu anda Amerika'dan çok sıkışmış olduğu için Türkiye'ye yardımcı olmak, iş birliği yapmak zorunda kalıyor sadece. Çünkü Türkiye ambargolara uyacak mı, uyumayacak mı soruları var. İran, Türkiye'ye yardımcı olmazsa, Türkiye de İran'a yardımcı olmaz. O yüzden durum iki tarafında aleyhine olabilir. İran'ın daha fazla adım atmasını bekliyoruz ama İran'ın yaptıkları ile söyledikleri çoğu zaman farklılık gösterir. Ama bugünlerde İran’ın PKK'ya çok yükleneceğini düşünmüyorum."

(Milliyet)

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:06
  1. Van
  2. ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal
  3. Türkiye-İran ortak operasyonu
  4. PKK'ya karşı ortak operasyon
  5. Terörle Mücadele
  6. PKK
  7. PJAK
  8. Türkiye
  9. İran

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