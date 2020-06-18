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Aktüel

Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-18 21:04:26 -
Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarını protestolarına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının protestoları hakkındaki soruya yazılı yanıtında, TSK tarafından Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarının, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almakta olduğunu belirtti.

Aksoy, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar, Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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