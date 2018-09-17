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Türkiye İngiltere ile ticarette yeni bir sayfa açıyor

İngiltere ile Brexit sonrası kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının devreye alınması planlanırken, Türk ihracatçıların ise bu pazardan daha fazla pay alması hedefleniyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:43
Türkiye İngiltere ile ticarette yeni bir sayfa açıyor

Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere, Türkiye için ticarette yeni bir partner olmaya hazırlanıyor. Türk ihracatçıların yeni pazarı olması beklenen İngiltere ile ticaretin 20 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısının yapıldığı İngiltere ve ardından G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı için gittiği Arjantin’deki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Pekcan ihracatçıların İngiltere pazarından daha geniş pay almalarını sağlamak istediklerini belirterek, “İngiltere ile Brexit sonrası kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını devreye alma konusunda karşılıklı mutabakatımızı güçlü biçimde teyit ettik. JETCO kapsamında Türkiye-İngiltere Çalışma Grubu çalışmalarını hızlandıracak” dedi. 

ANKARA’DA BULUŞACAKLAR 

İngiltere’de 6. Dönem JETCO Mutabakat Zaptı’nı imzaladıklarını ifade eden Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğini sona erdirmesi (Brexit) sürecinden olumsuz etkilenmemesi, tam tersine ihracatçıların İngiltere pazarından daha geniş pay almalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Pekcan, İngiltere ile Brexit sonrası kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını devreye alma konusunda karşılıklı mutabakatı güçlü biçimde teyit ettiklerini, bu çerçevede Türkiye-İngiltere Çalışma Grubu’nun çalışmalarını hızlandıracağını ve Ankara’da 27-28 Eylül’de bir toplantı yapacağını bildirdi. 

HEDEF 20 MİLYAR $ 

Türkiye ile İngiltere arasında 20 milyar avroluk ticaret hedefi bulunduğunu anımsatan Pekcan, şöyle konuştu: “Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı arzu ediyoruz. KOBİ ve girişimcileri arasında çok sayıda yeni iş fırsatlarının bulunduğu göz önüne alınarak, bu alanda somut bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması yönünde çalışmalar yapacağız. Türkiye ile İngiltere yamüteahhitleri arasında üçüncü pazarlarda ortak iş ve projeleri geliştireceğiz.”

Dijital ticarete önem veriyoruz

Pekcan, dijital dönüşümü destekleyen küresel bir ticaret sistemine sahip olunmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Türkiye olarak ticaretin dijitalleşmesine öncelik verdiklerini, bilişim teknolojileri ve yazılım sektörleri için ihtisas serbest bölgeleri kuracaklarını aktardı. Yeni bir bakış açısıyla kurgulanacak yeni nesil serbest bölgelerin adeta birer “teknoloji serası” gibi işleve sahip olacağını ifade eden Pekcan, benzer sektörlerde ve birbirini tamamlayabilecek şirketlerin bir arada olacağı böylesi bir yapının da katkısıyla sadece mal ihracatında değil, hizmetler ticaretinde de küresel ölçekte güçlü bir ülke olmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:43
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