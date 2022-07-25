Türkiye ilk sıfır atık sanayisi Konya'da yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni Sanayi Sitesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin dönüşümüyle ilgili çok önemli bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

“2.690 dükkan ve 134 ticaret merkezinin yapımına devam ediyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sanayilerin yeni alana taşınmasıyla ilgili inşaat sürecinin devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birisi bu vesileyle gerçekleşmiş olacak. Arsası Konya Büyükşehir’e ait olan projenin yapım işini TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. 2.690 dükkan ve 134 ticaret merkezinin yapımına devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılı sonunda bu inşaatlar tamamlanmış olacak. Böylece Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nde çalışan vatandaşlarımız hem çalıştıkları alanın üç katı büyüklüğünde hem de modern bir sanayi sitesinde yeni imkanlarla çalışma imkanı bulmuş olacak” diye konuştu.

“Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayisi olacak”

Yeni Sanayi Sitesi’nin ayrıca Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayisi olacağına dikkat çeken Başkan Altay, “Türkiye’ye örnek bir model inşa ediyoruz. Tamamlandığında hem kentsel dönüşüm anlamında hem de çevre manasında öne çıkan bir sanayi tesisi inşa etme çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Konya’nın yıllardır konuşulan, kangren haline gelmiş, şehir merkezinde trafik, gürültü ve kirlilik oluşturan sanayiyi; modern bir alana, esnafımıza kira öder gibi bir imkanla kavuşturmuş olacağız. Konya’nın önemli sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf etmeye gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Mevlana bölgesine altın dokunuş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da Türkiye’ye örnek olacak tarihi dönüşümün son aşamaya geldiğini ifade etti. Başkan Altay, proje tamamlandığında bölgede ticaretin, turizmin ve sosyal hayatın canlanacağını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı’nda ve Altın Çarşı’da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye’ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya’nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya’nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Son aşamaya gelen proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı Anadolu’nun turizm başkenti yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, son dönemde bu konuya katkı sağlayacak vizyon projelerin yapımının devam ettiğini dile getirdi. Şehrin yarınlarına büyük izler bırakacak önemli yatırımlardan birinin de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 10 bin yıla yakın geçmişi ile dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Çatalhöyük’te Tanıtım Ve Karşılama Merkezi yükselmeye devam ediyor. Burayı her yıl ülkemizden ve dünyadan binlerce araştırmacı ve turist ziyaret ediyor. Bu önemli merkezi dünyaya daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz. Ziyarete gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi yüzde 70 oranında tamamladık. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkat çeken Çatalhöyük’ün tanıtımına ve şehrimize değer katacak merkezi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde 28.500 metrekare proje alanında kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacak.