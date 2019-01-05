0553 313 94 23

Türkiye ilk 10'un arasında: Son 4 ayda 60 bin kişi umre yaptı!

Türkiye, İslam ülkeleri arasında son 4 ay içerisinde umre ziyaretine en fazla rağbet eden ilk 10 ülke arasında yer aldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 23:39
Türkiye ilk 10'un arasında: Son 4 ayda 60 bin kişi umre yaptı!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının raporlarına göre, son 4 ay içerisinde İslam ülkelerinden toplam 2 milyon 180 bin kişi umre ziyaretinde bulundu.

Pakistan 600 bin 15 kişiyle birinci sırada bulunurken ardından 394 bin 27 kişi ile Endonezya ikinci, 281 bin 589 kişi ile Hindistan üçüncü sırayı alırken Türkiye ise 60 bin 86 kişi ile sekizinci sırada yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 23:49
  1. Hindistan
  2. pakistan
  3. Türkiye
  4. suudi arabistan
  5. MEKKE
  6. umre
  7. Medine
  8. kabe
  9. endnezya
  10. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor
    1. Macaristan'da "fazla mesai" protestosu..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2019
    3. Kanada'da İsrail ordusuna yardım eden..
    4. 'Kar yağışı' uyarısı: Yarın sabaha..
    5. Bakan Selçuk: TV’de aile ve çocuk..
    6. Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde deprem!
    7. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    8. Türkiye ilk 10'un arasında: Son 4 ayda..
    9. Gram altın 16 yılın rekorunu kırdı
    10. Bomba iddia: Oğuzhan'a talip çıktı!
    11. Transfer oldu! İşte Garry Rodrigues'in..
    12. HÜDA PAR'dan 'taziye yemekleri..
    13. İspanya'da Üç Kral Bayramı
    14. Muğla'da kar yağışı
    15. 294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü
    16. Binanın 7. katından düşen kadın öldü
    17. Fransa'da bakanlık binasına saldırı
    18. Sudan'da eğitime kademeli olarak..
    19. 28 Şubat mağdurları yeniakit.com.tr’ye..
    20. HDP ilçe başkanının aracında terör..
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Kadir Topbaş'ın oğlundan flaş Twitter paylaşımı
    Kadir Topbaş'ın oğlundan flaş Twitter paylaşımı
    FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı!
    FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu