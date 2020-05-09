Türkiye ile Vietnam, Engelliler Haftası'nda satrançta dostluk maçı yapacak

ANKARA (AA) - Engelliler Haftası'nda Türkiye ile Vietnam satrançta online olarak dostluk maçı yapacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Vietnam Milli Paralimpik Komitesi'yle kurulan dostluk neticesinde bu karşılaşmanın düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iki ülke arasındaki dostluğu da pekiştirecek maçta Engelliler Haftası nedeyle engelli sporcuların mücadele edeceği aktarıldı.

Online olarak yarın saat 11.30'da başlayacak karşılaşmada Seçkin Serpil'in kaptanlığında "Engelsiz Satranç Takımı"nın, Kerim Altınok, Selim Altınok, Uğur Deniz, Ünal Dönmez, Süleyman Saltık, Gökhan Güngör, Orhan Yeter, Ertan Yardımcı'dan oluşacağı ifade edildi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen "Satranç Eğitimini Geliştirme Projesi" kapsamında hazırlanan "Görme Engelliler İçin Eğitim Metodojisi-Antrenörler İçin Rehber" kitabınının da Vietnam diline çevrilerek bu ülkeye hediye edileceği aktarıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kitabın Vietnam Milli Paralimpik Komitesi talebiyle Vietnam diline çevrilmesinden gurur duyduk. Bu kapsamda Vietnam Milli Paralimpik Komitesi talebiyle kitapla kurulan birlikteliği engelli sporcuların mücadele edeceği online dostluğa çeviriyoruz. Federasyon olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda çok özel bir organizasyona imza atmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen yaşamı renklendirerek sporun devam etmesine katkı sağlayan bu tür işbirliklerini federasyon olarak devam ettireceğiz. Herkesi bu online mücadelenin heyecanına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.