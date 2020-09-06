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Ekonomi Türkiye ile Venezuela arasındaki ticarette eşyaların tercihli menşesi belirlendi
Ekonomi

Türkiye ile Venezuela arasındaki ticarette eşyaların tercihli menşesi belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:34:54 -
Türkiye ile Venezuela arasındaki ticarette eşyaların tercihli menşesi belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın kapsadığı menşeli ürünler ve iş birliği yöntemleri belli oldu.

Ticaret Bakanlığının "Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 21 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle iki ülke arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın kapsadığı "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek III"ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre, Venezuela menşeli girdiler, Türkiye'de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde "Türkiye menşeli" kabul edilecek. Söz konusu girdiler için ilgili maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla "yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma" şartı aranmayacak. Türkiye menşeli girdiler için de Venezuela'da aynı hükümler uygulanacak.

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