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Türkiye ile Ukrayna arasında dev iş birliği!

Türkiye ve Ukrayna'nın, bir kısa mesafelerde kalkış ve iniş yapabilen (STOL) askeri nakliye uçağı üretimi konusunda iş birliği yapacağı bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 10:37
Türkiye ile Ukrayna arasında dev iş birliği!

Türkiye ve Ukrayna, bir kısa mesafelerde kalkış ve iniş yapabilen (STOL) askeri nakliye uçağı üretimi konusunda iş birliği yapacak.

Programın tanıtım sunumunu Eurasia Airshow'da “Ukroboronprom” Genel Müdür Yardımcısı Sergii Omelchenko ve ANTONOV Başkan Vekili Dr. Oleksandr Los yaptı.

Kaynak: C4 Defence

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:37
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